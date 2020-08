Eerste nederlaag voor Emma Meesseman en Washington Mystics in WNBA

In de WNBA leed Washington Mystics, dat dit seizoen opende met drie opeenvolgende overwinningen, een eerste nederlaag. De kampioen verloor na een thriller (rust: 35-37) van Chicago Sky. Einduitslag: 86-88.

Emma Meesseman tekende voor 9 punten, 9 rebounds en 6 assists. Cheyenne Parker (16 punten) lukte voor Chicago de winnende bom. Woensdag nemen Emma Meesseman en co. het tegen Las Vegas Aces op. Julie Allemand komt vanavond opnieuw in actie met Indiana Fever versus Atlanta Dream. Indiana opende de campagne met een 1 op 3. Het seizoen in de WNBA moest oorspronkelijk op 15 mei van start gaan, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De competitie gaat dit jaar in Florida in verkorte vorm door op de IMG-academie in Bradenton, dichtbij Tampa Bay. De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs. Twaalf teams nemen deel.