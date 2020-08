Nederlandse presentator onder vuur nadat hij 15-jarige prinses Alexia “de lekkerste” noemt

De Nederlandse tv-presentator Sander Schimmelpenninck ligt zwaar onder vuur nadat hij in een talkshow prinses Alexia “de lekkerste” noemde van de drie dochters van de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Schimmelpenninck deed die uitspraak in de Zelfspodcast, een talkshow die hij samen met zijn jeugdvriend en zanger Jaap Reesema maakt. In de aflevering van 24 juli had het duo het over prinses Alexia, de 15-jarige dochter van de koning en koningin van Nederland. Schimmelpenninck noemde het meisje “de lekkerste van de prinsessen”. En de Op1-presentator vervolgde nog: “Ja, daar kunnen we niet omheen draaien. Ze schijnt wel arrogant te zijn. In Wassenaar wordt gezegd dat ze al wel buiten haar prinsessenmuiltjes loopt.”

Schimmelpenninck kwam in een storm van kritiek terecht Foto: BELGAIMAGE

“Enorme viezerik”

Schimmelpenninck kwam in een storm van kritiek terecht na die bewuste aflevering. Ook enkele van zijn tv-collega’s reageerden verbolgen. Zo vindt opiniemaker Stella Bergsma “dat hele studenti-seksisme” maar “sleets en storend”. RTL-journalist Koen de Regt noemt hem “een enorme viezerik” en ook sportjournalist Koert Westerman vraagt zich af wie nu het voortouw neemt om alle adverteerders rondom Op1 zich terug te laten trekken.

Vooral het feit dat Schimmelpenninck het over een meisje van 15 jaar oud heeft, vinden heel wat Twitteraars ongepast. “Gast, ze is vijftien jaar oud”, klinkt het onder meer.

Schimmelpenninck zelf reageerde achteraf ook op de heisa op Twitter en bij verschillende critici. De presentator gaf aan verschillende doodsbedreigingen te krijgen, maar lijkt die niet erg serieus te nemen. Hij deelde ook een oude column van zijn hand waarin hij suggereert dat de kritiek alleen maar op hem gericht is omdat “zijn rechts-populistische achterban zijn bloed wel kan drinken”.

Volgens Schimmelpenninck moet zijn uitspraak gezien worden bij de humoristische context van de talkshow.