Zoals in de films: twee gevangenen ontsnappen met ladder gemaakt van lakens

Het is een beeld dat in menig (teken)film voorkomt: gevangenen knopen kledij, lakens en alles wat ze kunnen vinden aan elkaar om zo uit hun raam te kunnen ontsnappen. Eergisteren werd fictie realiteit in een gevangenis in de Oklahoma City in de gelijknamige Amerikaanse staat. Twee gevangenen, Pablo Robledo en Jose Hernandez pasten de ouderwetse truck toe en konden met een hele reeks lakens een geïmproviseerde ladder maken en vanaf de twaalfde (!) verdieping naar beneden klauteren.