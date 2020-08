Dilsen-Stokkem -

In de Bakkershoefstraat in Dilsen is zaterdagnamiddag een inval geweest in een boerderij. Inspecteurs van politie en het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) doen onderzoek naar de activiteiten in de achterliggende stallen. Er zijn vermoedens van een illegaal slachthuis.