Buitenlandse Zaken kleurt nieuwe regio’s rood en oranje: deze bestemmingen vermijd je best

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft zaterdag verschillende regio’s in Bulgarije, Zwitserland, Roemenië, Frankrijk en Spanje een rode kleurcode gegeven. Verschillende andere regio’s in Europa krijgen vanaf vandaag code oranje.

Wie uit de rode zones terugkeert, net als uit niet-EU- en niet-Schengenlanden, moet verplicht in quarantaine en een coronatest ondergaan. Bij terugkeer uit de oranje zones beveelt Buitenlandse Zaken een quarantaine en een test aan.

CODE ROOD

Code rood geldt nu voor delen van Bulgarije (Severoiztochen, Yugozapaden), de Zwitserse regio Meer van Genève(Genève, Lausanne en Montreux), Roemenië (Centrum, zuidoosten, Zuid-Muntenia en Sud-Vest Oltenia). De andere delen van Roemenië blijven oranje.

In Frankrijk kleurt het departement Mayenne rood. Verder worden Ile de France (behalve Seine-

et-Marne, dat blijft groen), Pays de la Loire, Région du Nord (Nord-Pas de Calais), Haut-Rhin, Haute-Savoie) oranje.

Ook in Spanje verandert er een en ander. Daar kleuren naast provincie Lleida in Catalonië en provincia Huesca in Aragon de regio’s Navarra en Barcelona rood. Girona, Tarragona, Baskenland, La Rioja, Extremadura, Soria en Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia en Almeria worden oranje.

CODE ORANJE

Verder gaat code oranje vanaf vandaag van kracht voor grote delen van Kroatië (Adriatisch gebied, oostelijke gebied, Zagreb), delen van Nederland (Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland), Malta, delen in Polen (Klein-Polen, Silezië, Slaskie en Malopolski) en Oost-Slovenië.

De analyse voor de kleurcodes gebeurt door de Belgische experten, die zich baseren op de epidemiologische evolutie in de verschillende landen van de laatste veertien dagen, verklaart woordvoerder Karl Lagatie van Buitenlandse Zaken.

De reisadviezen zijn terug te vinden op de website diplomatie.belgium.be.