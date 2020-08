Annemiek van Vleuten trekt scheve situatie recht in dolle finale recht en wint Strade Bianche voor vrouwen

Wie anders dan Annemiek van Vleuten (37) heeft zichzelf opgevolgd als winnares van de Strade Bianche. De wereldkampioene reed in de laatste dertig kilometer een kloof van meer dan drie minuten dicht op de 36-jarige Mavi Garcia-Canellas. Voor Van Vleuten was het de vijfde zege in vijf wedstrijden in 2020.

De Spaanse ex-duatlete reed een beresterke wedstrijd en leek lange tijd voor de verrassing te zullen zorgen. Ze glipte mee in de eerste omvangrijke ontsnapping en besloot op 45 kilometer voor de solo te kiezen. De Spaanse leek lange tijd op weg naar de zege. Achter haar rug kwam immers een groep van tien, zonder de Nederlandse topfavorieten van Vleuten en Van der Breggen. Maar de kentering volgde. Op de voorlaatste grindstrook zette de Nederlandse wereldkampioene het gashendel volledig open en reed in geen tijd de kloof op de Spaanse koploopster dicht, op en over de achtervolgers. Op zeven kilometer van de finish was de kloof gedicht.

Mavi Garcia, vorige week in Spanje al tweede achter Van Vleuten, wist meteen hoe laat het was. Van Vleuten duldde de Spaanse tot aan de voet van de slotklim in haar buurt maar reed in de slotkilometer onweerstaanbaar weg van haar laatste concurrente.

Mavi Garcia stelde haar tweede plaats veilig, plaats drie ging naar de Amierkaanse Leah Thomas.