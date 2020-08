In Alaska zijn bij een botsing tussen twee kleine vliegtuigen in de lucht vrijdagochtend zeven mensen omgekomen. Dat meldde het departement civiele veiligheid van de Amerikaanse staat.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur lokale tijd (18.30 uur Belgische tijd) in de buurt van Soldotna, op het schierland Kenai in het zuiden van Alaska. “Eén vliegtuig had één inzittende, terwijl het andere ...