Leider Milwaukee staat er meteen bij herstart NBA, Harden schittert bij Houston

Milwaukee heeft de lange onderbreking in de NBA goed verteerd. De leider in de Eastern Conference won vrijdagavond zijn eerste duel na de herstart tegen Boston. Onder aanvoering van de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo haalden de Bucks het in de topper tegen de Celtics met 119-112.

Met 36 punten (en 15 rebounds) kroonde Antetokounmpo zich tot topschutter van de partij. Milwaukee verstevigde zo zijn eerste plaats in de oostelijke conference, voor uittredend kampioen Toronto en Boston.

De meest opvallende prestatie van de tweede wedstrijdavond in de NBA-bubbel in Disney World kwam op naam van James Harden. ‘The Beard’ rondde net niet de kaap van 50 punten voor Houston in de wedstrijd tegen Dallas. De Rockets trokken na een verlenging met 153-149 aan het langste eind. Harden maakte 49 punten en voegde er nog negen rebounds en acht assists aan toe. Houston staat voorlopig vijfde in de Western Conference, Dallas is zevende.

