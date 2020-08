Titelverdediger Judd Trump met veel moeite naar achtste finales op WK snooker

Titelverdediger Judd Trump (WS-1) heeft zich vrijdag in Sheffield met heel wat moeite voor de achtste finales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 30-jarige Engelsman versloeg zijn landgenoot Tom Ford (WS-26) met 10-8.

The “Ace in the Pack” liet breaks van 104, 62, 53, 61, 63, 70, 131 en 57 noteren, maar Ford deed het met 97, 53, 140, 61 en 69 ook lang niet onaardig. Ford nam een 0-3, 2-5 en 4-6 voorsprong tegen de nummer een van de wereld. Pas bij 8-7 nam Trump definitief het voortouw.

De twee centuries van Trump waren zijn 99ste en 100ste van het seizoen. Slechts één keer eerder nam een speler de kaap van honderd. De Australiër Neil Robertson potte er in 2013-2014 103 weg. “Als ik het dit toernooi een beetje goed doe, moet ik dat record wel pakken”, verklaarde Trump. “Maar het zat er bijna op. In de ochtendsessie ging het heel stroef. Ik was blij dat ik die met slechts één frame achterstand (4-5) kon afsluiten. ‘s Avonds liep het heel wat beter en maakte ik minder fouten. Zo’n eerste wedstrijd is altijd lastig, voor de tweede zal ik meer relaxed zijn.”

In de achtste finales (best of 25) geeft Trump de Chinees Yan Bingtao (WS-16) of zijn landgenoot Elliot Slessor (WS-70) partij. (belga)