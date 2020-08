“Terwijl de elektrische auto zijn kinderziekten ontgroeide, bleef de infrastructuur hopeloos achter”

Er komt eindelijk schot in de uitbouw van een netwerk van snellaadpunten voor elektrische auto’s. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) trekt een klein half miljoen euro uit om op 28 Vlaamse locaties snellaadinfrastructuur te subsidiëren. Beter laat dan nooit, zeggen we dan, want de uitbouw van een landelijk netwerk van snellaadinfrastructuur is al jaren een pijnpunt. Wie met zijn elektrische auto vanuit Limburg de rest van Vlaanderen, en bij uitbreiding België, wil verkennen, zorgt best voor een beetje extra proviand.