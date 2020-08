Dat het moeilijkaards zijn, die Vlamingen, die zich niet zomaar plooien naar zijn wensen. Filips de Goede heeft het meermaals ondervonden. Maar tussen die koppigaards ontpopten zich ook enkele figuren tot zijn golden boys. Voor hen was zelfs the sky niet the limit, zij gingen simpelweg voor eeuwigheid. En met succes. Een tocht naar hun verleden via het heden.