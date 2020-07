STVV bleef in zijn laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding steken op 2-2 in het Kehrwegstadion. De typeploeg van Kevin Muscat dicteerde de wet, maar betaalde foutjes van doelman Vanmarsenille cash.

Kevin Muscat startte - uitgezonderd doelman Vanmarsenille in plaats van Steppe - met zijn typeploeg in Eupen. Een elftal dat schipperde tussen een 4-4-2 en een 4-3-3, omdat Keito regelmatig hoog in het ...