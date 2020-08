Maak kennis met Jenna de melkkoe. Jenna is echter een speciaal geval: ze is onvruchtbaar én ze kan geen melk produceren. De boer was van plan om Jenna te laten inslapen. Toen Jenna drie dagen oud was, werd ze geadopteerd door Ryan. Sinds de dag van adoptie gaat er geen ochtend voorbij of Jenan staat enthousiast aan het raam te wachten om haar baasje te knuffelen. En dat gaat er soms heftig aan toe...