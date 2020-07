Het zit weer snor tussen André Hazes (26) en zijn Monique (42): “Niet te lang wachten met tweede baby”

Het gaat weer opperbest tussen André Hazes (26) en zijn partner Monique Westenberg (42).

Meer zelfs, in het Nederlandse weekblad Privé zegt hij best nog een tweede kind met haar te willen. Het stel kreeg in 2016 een zoon, Dré, maar Hazes wil er graag een broertje of zusje bij. In het blad zegt hij zelfs dat Monique voor hun breuk in het najaar van 2019 opnieuw zwanger probeerde te raken, maar dat het toen niet is gelukt. Nu willen de twee het opnieuw proberen, maar Hazes maakt zich wat zorgen over de leeftijd van Westenberg: ‘We moeten er niet te lang mee wachten”, zegt hij.

