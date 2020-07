Bart De Wever: “Niemand is nog voorstander van de MR in de regering”

Preformateur Bart De Wever is er 99,9 procent van overtuigd dat de “bubbel van 5 partijen” - PS, sp.a, CD&V, cdH en N-VA - binnen twee tot drie weken een regering kunnen vormen, maar die bubbel heeft maar 70 zetels en heeft er nog 5 nodig. Daarvoor wordt niet naar de MR gekeken, want “niemand is nog voorstander van de MR in de regering”, verklaarde de N-VA-voorzitter vrijdagavond in het VTM NIEUWS. Volgens hem wil MR enkel aan tafel komen om de onderhandelingen te doen mislukken.