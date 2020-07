Antwerpenaren trekken naar rechter tegen avondklok: “De voorgaande werd door de Duitsers opgelegd”

Tien Antwerpenaren willen naar de onderzoeksrechter stappen tegen de avondklok in hun provincie. Ze namen twee advocaten onder de arm om dat juridisch te onderzoeken. “Niet evident, want de enige voorgaande was in 1944. En toen werd het zelfs door de Duitsers opgelegd”, zegt Jean-Marie Demeester, één van de advocaten in kwestie.