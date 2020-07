Lommels gezin viert Offerfeest in eigen bubbel

Lommel -

Het grote verschil met het Suikerfeest, dat andere bekende islamitische gebeuren, is dat bij het Offerfeest de nadruk ligt op het eten van vlees. Meestal wordt thuis afgesproken met de hele familie. Maar familiebijeenkomsten zijn dit jaar uit den boze. Een gezin kan zijn bubbel uitbreiden met 5 anderen. En dus moesten er keuzes gemaakt worden. De moslimverenigingen in Limburg hadden er bij iedereen op aangedrongen om zich te houden aan de coronamaatregelen. Want, klinkt het, het coronavirus kent geen onderscheid in geslacht, ras of afkomst en moeten we samen klein krijgen.