Britse regisseur Alan Parker (76), bekend van ‘Birdy’ en ‘Evita’ overleden

De Britse regisseur Alan Parker is overleden. Dat meldt het Britse nieuwsagentschap PA vrijdag, dat een woordvoerster uit zijn omgeving citeert. Parker overleed op 76-jarige leeftijd na een aanslepende ziekte.

Parker is de regisseur van films als ‘Bugsy malone’, ‘Midnight express’ (1978), ‘Fame’ (1980), ‘Birdy’ (1984), ‘Mississippi burning’ (1988) en ‘Evita’ (1996). Ook schoot hij ‘Pink Floyd - The wall’, een muziekfilm uit 1982 gebaseerd op het Pink Floyd-album ‘The wall’. Zijn laatste film was ‘The life of David Gale’ uit 2003.

Met ‘Birdy’ won Parker in 1985 de juryprijs van het filmfestival van Cannes. Zijn films wonnen ook verschillende Oscars en Bafta’s.