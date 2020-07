Het was vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. Met een middagtemperatuur van 32,4 graden was het ook al sowieso de warmste 31 juli ooit gemeten in Ukkel en de temperatuur liep in de namiddag zelfs nog op. Ook in andere landen bereikte het kwik zomerse waardes. Dat zorgde ervoor dat ook de dieren op zoek gingen naar verkoeling. In Amerika werd een beer gefilmd die in een kinderzwembadje aan het plonsen was. In de zoo van Praag kregen de gorilla’s dan weer een ijsje.