Biostatisticus Geert Molenberghs legt uit waarom de bubbel van 15 zo desastreus was

Onze sociale bubbel van vijftien is deze week fors teruggeschroefd naar vijf vaste contacten. En maar goed ook. Want die versoepeling aanhouden, zou desastreuze gevolgen hebben gehad in de ziekenhuizen. Statistici van de universiteiten van Hasselt en Antwerpen tonen dat glashelder aan in een grafiek. “Nu kan iedereen zien hoe belangrijk die nieuwe maatregel wel is.”

Op elke grafiek met data van de coronacrisis in ons land is te zien dat sinds half juli het aantal besmettingen exponentieel is toegenomen. Dat die toename rond 12 juli is begonnen, is niet toevallig ...