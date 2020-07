“Goed werk geleverd in werkgroep”

STVV-voorzitter David Meekers is tevreden noch ontevreden over de beslissing van de Pro League. “Ik stel alleen vast dat het uiteindelijke resultaat bijna een kopie is van wat twee maanden geleden in een werkgroep op papier is gezet (Meekers maakte deel uit van die werkgroep, nvdr.). Dat bewijst dat er toen goed werk is geleverd. Alleen is er door allerhande juridische uitspraken nadien veel tijd verloren gegaan. Nu goed, er is duidelijkheid nu en de drie ploegen die toch in eerste klasse mogen aantreden, zijn content. Dat is de slotsom.”