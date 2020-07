Buitenlandse Zaken kleurt nu ook Noorwegen en Slovenië oranje

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft vrijdag Slovenië en Noorwegen een oranje kleurcode gegeven. Landgenoten die vanaf vannacht naar Noorwegen willen reizen moeten er verplicht tien dagen in quarantaine. Slovenië nam eveneens extra maatregelen die maken dat Belgische toeristen daar bij aankomst veertien dagen in quarantaine moeten. Dat zegt woordvoerder Karl Lagatie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

Ook voor Portugal verandert er een en ander. Zo wordt het grootstedelijk gebied Lissabon oranje. “Eind juni is er door de lokale autoriteiten beslist om Lissabon en enkele omringende gemeenten in lockdown te plaatsen en daardoor was het niet mogelijk om naar daar te reizen en stonden ze op rood. Nu zijn die lockdowns opgeheven en kleurt Lissabon oranje, wat betekent dat reizen mogelijk is, maar er wel verhoogde waakzaamheid geldt. Ook is het aangeraden om bij terugkeer bij de huisarts langs te gaan voor een test en in afwachting in quarantaine te gaan”, aldus Lagatie.