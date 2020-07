Genk werkt aan eigen lokale contact tracing: “Als aanvulling op wat Vlaanderen doet”

Genk - De stad Genk werkt aan een eigen systeem van lokale contacttracing om de Vlaamse contacttracing te ondersteunen. “We doen dat in de eerstelijnszorg als aanvulling op wat Vlaanderen doet. Het zal waarschijnlijk goed zijn dat we kunnen ondersteunen in die eerstelijnszorg”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V).

“We werken aan een mogelijke ondersteuning van de huisartsen. We hebben een 0800-nummer waar mensen info kunnen geven, die dan mee in het systeem van contacttracing komt”, vertelt Dries. “De huisarts krijgt ook het testresultaat en brengt de patiënt daarvan op de hoogte. Daarna geeft de arts het resultaat aan contacttracing door en kan hij al info meegeven, zoals waar de patiënt is geweest, en of het een individueel geval of om een cluster gaat.”

Verder wil de stad inzetten op casemanagement op het terrein. “Bij een besmette patiënt is het misschien interessant om ook het gezin te begeleiden”, legt Dries uit. “Ook in de nazorg, of wat we softe handhaving noemen, zijn nog wat mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld wel contact opnemen met het gezin en kijken of we ondersteuning kunnen geven, of dat een vrijwilliger bereid is om inkopen te doen.”

In Genk heeft een achtjarig meisje uit Kolderbos positief op corona getest. Ze maakte deel uit van het zomerkamp van jeugdwelzijnswerk Gigos. “Ik denk dat de contacttracing daar op dit moment wel loopt. We hebben wel zelf initiatief genomen en alle ouders gecontacteerd”, zegt Dries. “Ze is maandag getest en dinsdag waren we op de hoogte van het resultaat. Dan is het kamp afgelast en zijn alle 44 kinderen gebeld. We volgen via de Genkse huisartsen op of al die kinderen getest worden. Intussen zijn er al een veertigtal kinderen getest, van wie op dit moment nog niemand besmet blijkt.”

Ook in Hasselt start de stad met het contacteren van inwoners die positief getest hebben op het coronavirus, zo schrijft Het Belang van Limburg. De bedoeling is om nazorg en ondersteuning te bieden. Zo kunnen vrijwilligers van het platform ‘Hasselt Helpt’ bijvoorbeeld helpen met boodschappen te doen.