Japan tekent vierde dag op rij recordaantal besmettingen op: 1.574 op 24 uur

Japan heeft vrijdag 1.574 nieuwe infecties van het coronavirus geregistreerd, daarmee wordt het recordaantal van 1.305 op donderdag overschreden. Het gaat al de vierde dag op rij om een recordstijging.

Sinds enkele dagen kampen stedelijke gebieden met een sterke toename in het aantal COVID-19-infecties. In de hoofdstad Tokio werden vrijdag nog eens 463 nieuwe besmettingen gemeld, opnieuw een recordaantal. “Als de situatie nog erger wordt, moet Tokio zelf de noodtoestand afkondigen”, waarschuwde gouverneur Yuriko Koike. Koike had donderdag al geopperd om restaurants die alcohol serveren en karaokebars in Tokio een vroeger sluitingsuur op te leggen.

De gouverneur van Okinawa heeft intussen ook bewoners gevraagd om tot 15 augustus zich te beperken tot niet-essentiële verplaatsingen.

Ondanks de heropleving van het virus gaat de overheid door met een campagne om reizen te bevorderen. Die is vorige week gelanceerd en moet de zwaar getroffen toeristische industrie en de lokale economieën nieuw leven inblazen. Volgens de overheid is een nationale lockdown, nadat de vorige in mei was geëindigd, niet nodig.

In totaal telt Japan nu 37.035 coronabesmettingen, waarvan 712 gevallen in februari werden ontdekt op een cruiseschip in Tokio. Het land heeft tot nu toe 1.026 sterfgevallen geregistreerd.

