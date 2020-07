Rups van zeldzame doodshoofdvlinder gevonden in Zonhoven

Zonhoven -

In een tuin in Zonhoven is de rups van de vrij zeldzame doodshoofdvlinder opgedoken. De gelukkige vinder wist totaal niet over welke soort het ging en was vooral verbaasd over het formaat van de uit de kluiten gewassen rups. Na wat naslagwerk door de mensen bij Natuurpunt bleek dat het de rups van de doodshoofdvlinder te zijn. Op waarnemingen.be zijn er dit jaar voor heel Vlaanderen twee zeven waarnemingen van de vlinder/rups gemeld.