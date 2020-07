Het plan-Maggie De Block: dit moet er gebeuren als het coronavirus weer toeslaat

Wat moet er gebeuren wanneer corona nog maar eens toeslaat? Het strategisch plan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) komt voor de tweede golf te laat, maar zet wel de bakens uit voor de toekomst. Maar wat staat er precies in het covid-draaiboek dat het kernkabinet afgelopen dindsdag goedkeurde?

Nee, het allesomvattende strijdplan tegen covid-19 is het niet. Daarop zal het nog een tijdje wachten zijn. Bedoeling is dat alle ministers die in actie komen wanneer corona toeslaat - en dat zijn er in ons ingewikkelde land bijzonder veel - een eigen draaiboek uitwerken en dat dan worden gebundeld. Ook de verschillende bijzondere commissies in de parlementen leveren later nog aanbevelingen af.

Maggie De Block is ondertussen wel al klaar met haar huiswerk. Ze stelde een aantal medewerkers vrij om de oefening te maken en legde haar plan dinsdag voor aan het kernkabinet. Ze kreeg niet alleen groen licht, de regering besliste ook om er dit jaar 35 en volgend jaar 45 miljoen euro voor uit te trekken.

Corona-coördinator

Het was een van de belangrijkste conclusies van de soms gebrekkige aanpak van corona: ons land zit zo ingewikkeld in elkaar - we hebben maar liefst acht ministers van Volksgezondheid - dat het de strijd moeilijk maakt. Soms is niet duidelijk wie bevoegd is en iedereen op één lijn krijgen, heeft ook veel voeten in de aarde. Het plan pleit daarom voor de aanstelling van een corona-coördinator. Die moet - de titel verraadt het al - de aanpak coördineren.

50.000 testen per dag

Het staat sinds de eerste golf al als een paal boven water: testen en tracen is essentieel om corona snel en efficiënt te bestrijden. Snel besmettingen opsporen en lokale uitbraken indijken, kan alleen indien dit op punt staat. Daarom schuift minister De Block een aantal normen naar voren.

Zo zijn er volgens haar 50.000 testen per dag nodig om covid, de gewone griep en andere respiratoire aandoeningen de baas te kunnen. De klinische labo’s kunnen er nu maar 16.000 aan, maar tegen eind oktober zouden dat er al 40.000 kunnen zijn.

Is daar wel voldoende materiaal voor voorhanden? Dat is niet zeker. Om die reden moeten extra stocks worden aangelegd en dient te worden gezocht naar andere oplossingen. Zoals blaasapparaten die net zoals bij alcoholtests meteen aangeven of er een probleem is. Of röntgenfoto’s van de borstkas.

Er moeten niet alleen genoeg tests worden afgenomen. De resultaten moeten ook snel bekend zijn. De norm die De Block naar voren schuift, is 24 uur. Dat is nu gemiddeld 31 uur. Labo’s moeten binnen de 2 uur de resultaten aan Sciensano bezorgen, om de databank die de instelling beheert snel te voeden. Ook regionale inspecteurs zullen voortaan gegevens kunnen invoeren. En huisartsen zullen rechtstreeks elektronische formulieren kunnen invullen.

Alarmfases

Een early warning system moet ervoor zorgen dat goede en snelle data over besmettingen voor een snelle reactie zorgen. Vanaf een bepaald aantal besmettingen, moeten er automatisch alarmbellen afgaan.

- Bedrijven en woon-zorgcentra of andere collectiviteiten: bij twee gevallen op zeven dagen of twee gelinkte gevallen op 14 dagen alarmeert de huisarts of Sciensano automatisch de gezondheidsinspecteurs en de arbeidsarts. Ook de lokale afdeling van Volksgezondheid en de burgemeester en gouverneur worden in kennis gesteld. Er worden maatregelen genomen.

- Gemeenten: rekening houdend met onder meer het aantal gevallen per 100.000 inwoners en het aantal dagen dat het aantal besmettingen stijgt, komt de gemeentelijke crisiscel samen. Ook de burgemeester, de gouverneur, Binnenlandse Zaken en het Crisiscentrum worden geïnformeerd. Er wordt overlegd over maatregelen.

- Als de Europese norm van 15 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen is overschreden, komen niet alleen de gemeentelijke, maar ook de provinciale crisiscel samen.

- Voor reizen naar het buitenland worden nu al kleurcodes en aanbevelingen gebruikt. De Block neemt die grotendeels over. Bij minder dan 20 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners (code geel) zijn geen maatregelen nodig. Bij meer dan 20 (oranje) wordt aangeraden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Wanneer er in een land of regio meer dan 100 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners zijn (code rood) is dat verplicht.

Tracing is de hoeksteen van de strijd tegen corona

Het opsporen van besmettingen en besmette personen is eigenlijk een bevoegdheid van Vlaanderen, maar ook Sciensano en De Block werken eraan mee. Dat het nu nog altijd niet goed loopt, is bekend. De remedies ook. Snel clusters met besmettingen detecteren, achterhalen waar besmette personen hebben uitgehangen en met wie ze contact hadden, besmette personen in quarantaine plaatsen en dat controleren, samenwerken met huisartsen en lokale overheden: het staat allemaal in het plan. Net zoals de controletoren waar alle informatie aankomt en wordt verspreid aan wie het moet weten.

Veldwerkers - outbreak support teams in het jargon - worden dan uitgestuurd om lokale uitbraken te gaan onderzoeken en beheren en om te waken over quarantainemaatregelen.

Beschermingsmateriaal

Tijdens de eerste golf was er een chronisch gebrek aan beschermingsmateriaal. Daarom moeten ziekenhuizen en eerstelijnshulpverleners een stock van drie maanden aanleggen. Ook de federale regering en Vlaanderen leggen stocks aan. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid moet ervoor zorgen dat er materiaal wordt gereserveerd voor ons land.

Vaccins

Een concreet plan is er nog niet voor, maar België moet er wel voor zorgen dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn eenmaal er een is. Via de Europese Unie wordt er alvast onderhandeld met de producenten.

2.000 bedden op intensieve zorg

Ziekenhuizen krijgen meer personeel - dat ook beter moet worden verloond -, meer materiaal en geneesmiddelen en betere psychologische zorg voor de zorgverleners. Maar ze moeten er ook voor zorgen dat er bij uitbraken genoeg bedden zijn voor coronapatiënten. De norm ligt op 2.000 bedden op intensieve zorg. Het aantal bedden wordt op- en afgeschaald op basis van de alarmfases die hierboven staan beschreven.