Vrijdag gaat in het Engelse Sheffield het WK snooker van start. Zonder Belgen en met Judd Trump als de torenhoge favoriet. De nummer één van de wereld is de titelverdediger in de Crucible en aast op het doorbreken van een beruchte vloek.

De 30-jarige snookerspeler uit Whitchurch, Bristol, neemt het in de eerste ronde op tegen Tom Ford. Normaal gezien een hapje voor Trump. ‘The Ace in the Pack’ speelde voor de coronacrisis roet in het ...