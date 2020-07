Een gouden badkuip en geen televisie in de living: binnenkijken in het stulpje van topmodel Kendall Jenner

Het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner heeft het magazine Architectural Digest een rondleiding gegeven in haar huis in Los Angeles. De 24-jarige brunette kan thuis onder meer ontspannen in een goudkleurig bad en meerdere lounges.

Anderhalf jaar geleden nam Kendall haar intrek in de villa, die ze ongeveer een jaar liet renoveren. Ze wilde een interieur bekomen dat haar tot rust brengt. Dat resulteerde in veel witte muren, natuurlijke lichtinval, meubels in aardetinten en een living zonder televisie in, maar wel veel zetels met kussens waarin ze diepe gesprekken kan voeren met haar vrienden. Kleur in huis voorziet ze met kleurrijke kunst, onder meer een roze neon.

Verder heeft oude Italiaanse deuren van haar mama opgehangen en maakte ze van een oude privébioscoop een schilderatelier. “Ik ben niet goed in schilderen, maar ik doe het wel graag”, zegt ze in een het filmpje waarin ze de kijker rondleidt. In de YouTube-reacties staan lovende commentaren over de stijl van het model. Ze vinden dat ze meer smaak heeft dan de andere beroemde dames binnen de Kardashian-Jenner familie en haar collega Gigi Hadid.

Die laatste toonde vorige week via Instagram trots haar gerenoveerde flat in New York. Enkele eyecatchers: glazen keukenkasten gevuld met gekleurde pasta en kleine biljartballen in een schaaltje. Er kwam toen veel reactie op de “smaakloze inrichting”.