Dilsen-Stokkem -

Vrijdagnamiddag is er vuur uitgebroken in de technische werkhal van dienstencentrum De Meander aan de Stokkemerbaan in Stokkem. Het vuur ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. De brandweer van Maasmechelen blust momenteel het vuur. De oorzaak van het vuur is onbekend.