Maarten Vanzeir (22) is geen Genkie meer. Bij aanvang van zijn zeventiende seizoen in de Luminus Arena trekt hij naar Union. “Ik kijk niet wrang achterom. Ik heb een schitterende opleiding genoten.”

Amper zes was de kleine Dante, toen hij vanuit Berkenbos naar Genk kwam overgewaaid. In de Jos Vaessen Talent Academy zette hij stap na stap. Op het WK U17 in 2015 in Chili was hij één van de smaakmakers ...