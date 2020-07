Vanaf zaterdag zijn er geen toeschouwers meer toegelaten op het WK snooker in het Engelse Sheffield. De Britse regering remt de versoepeling van de coronamaatregelen af omdat het aantal nieuwe besmettingen ook over het Kanaal stijgt.

Het WK snooker was in het Verenigd Koninkrijk - naast een paardenrace en enkele cricketwedstrijden - één van de testevenementen, waarop opnieuw een beperkt publiek werd toegelaten. Zo mochten in het Crucible ...