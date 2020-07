Barbie brengt collectie poppen uit met politieke ambities

Speelgoedmaker Mattel heeft Barbiepoppen op de markt gebracht die zich politiek engageren om meisjes aan te moedigen om hun eigen ambities i die richting aan te wakkeren én na te streven. Een van hen heeft een zwarte huidskleur en streeft ernaar om president van de Verenigde Staten te worden.

Met deze collectie, bestaande uit vier poppen, wil de fabrikant meisjes inspireren om later leidinggevende posities in te nemen. De zwarte pop voert campagne om de president te worden, terwijl de andere poppen elk een andere rol spelen in het begeleiden van de kandidaat. De set is tot stand gekomen in samenwerking met She should Run. Dat is een niet-partijgebonden organisatie zonder winstoogmerk, die programma’s en evenementen organiseert voor dames en hen zo aanmoedigt om campagne te voeren.

Pittig detail: Donald Trump Junior, de zoon van huidige president van Amerika, Donald Trump, maakte op Twitter een grapje over poppen. “Kiezer Barbie moet wel een democraat zijn. Ze draagt een ‘Ik heb gestemd’- sticker en toch heeft ze nog een stembiljet in haar hand”, tweette hij woensdag als reactie op de collectie. Daarmee refereerde naar zijn vader die de presidentsverkiezingen in november wil uitstellen omdat hij grootschalige fraude vreest.

“Voter” Barbie must be a Democrat because she’s already wearing an “I Voted” sticker and yet she’s got another ballot in her hand. 🤔 https://t.co/kmOR09fUS6 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 29, 2020

“Barbie is niet en is ook nooit aangesloten geweest bij een politieke partij”, zei een vertegenwoordiger van Mattel donderdag in een verklaring in de Los Angeles Times. “De pop heeft meisjes altijd aangemoedigd om op te komen voor waar ze in geloven en laat zien dat ze van alles kunnen zijn. Deze lijn is naast een speelset ook een hulpmiddel waarmee gezinnen al spelenderwijs gesprekken kunnen voeren over belangrijke evenementen.