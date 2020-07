Onderzoek naar mogelijk racistisch incident waarbij volwassen man 14-jarige belaagt

Antwerpen - De Antwerpse politiezone Noord start een onderzoek naar een mogelijk racistisch incident waarbij een volwassen man een 14-jarige jongen te lijf ging. Beelden van de vechtpartij worden druk gedeeld op sociale media.

Volgens de dame die het incident filmde, waren twee minderjarige jongens met mondmasker aan het fietsen op het fietspad in de Dorpsstraat in Kapellen. Een oudere man zou hen voorbij zijn gereden en hen toegeschreeuwd hebben dat de straat niet van hen is. Toen de jongens daarop reageerden, zou de man zijn afgestapt en beginnen schelden. Daarna zou hij de grootste van de twee een dreun op zijn neus hebben verkocht.

Op het filmpje, dat na die dreun begint, is te zien hoe de man de neergeslagen jongen verder te lijf gaat. De jongen verdedigt zich en zegt tegen de man dat hij weg moet gaan. De man antwoordt dat de jongen “begonnen” is en wandelt weg. Wanneer hij op enige afstand is, roept hij “vuile bruine”.

Duizend keer gedeeld

Het filmpje werd al bijna duizend keer gedeeld. De familie van de aangevallen jongen dient morgen, vrijdag, een klacht in. De 14-jarige jongen is de zoon van een Ivoriaanse man en een Vlaamse vrouw. De familie woont in Stabroek maar de jongen loopt school in Kapellen en start volgend schooljaar in het tweede middelbaar. Hij raakte niet fysiek gewond, maar is emotioneel wel erg aangedaan van wat hem is overkomen. Ook zijn mama reageert emotioneel.

“Blijkbaar is die man afkomstig van Kapellen, waar mijn zoon school loopt. Wat als hij hem nog eens tegenkomt?”, vraagt zij zich af. “Ik vind het verschrikkelijk om het te moeten zeggen, maar ik kan hem nu niet meer met een gerust hart de straat op sturen. Ik ben ervan overtuigd dat 90% van de mensen goed zijn. Het zijn die andere 10% die het voor iedereen verbrodden. We hebben onze zoon altijd geleerd dat respect voor ouderen enorm belangrijk is. Ik hoop maar dat hierdoor zijn vertrouwen in de maatschappij niet beschadigd is geraakt, want dit laat sporen na. Bovendien droeg mijn zoon wél een mondmasker, maar die man niet. En hij respecteerde duidelijk de regels rond social distancing niet. Misschien moeten we onze zoon nu zelfs laten testen op corona.”

De politie start een onderzoek. “Ook zonder klacht zijn dit feiten die wij moeten onderzoeken, want het gaat om slagen en verwondingen”, zegt commissaris Tom De Gent van de politiezone Noord. “Mede op basis van de videobeelden zullen wij nu proberen te achterhalen wie deze man is.”