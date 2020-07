“Bill Clinton gezien op Epsteins ‘orgie-eiland’ met twee jonge meisjes”

In de tientallen nieuwe documenten die donderdag openbaar zijn gemaakt met betrekking tot de omgang van Ghislaine Maxwell met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, is te lezen dat Epsteins vermeende seksslavin Virginia Giuffre de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton op het ’orgie-eiland’ van Jeffrey Epstein heeft gezien met twee jonge meisjes.

Giuffre vertelde een advocaat dat Bill Clinton te gast was op het privé-eiland van Epstein op de Amerikaanse Maagdeneilanden. In de documentaire over Epstein, Filty Rich, noemde zij het een ‘orgie-eiland ...