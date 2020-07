Zwoel weertje: tips om te voorkomen dat make-up van je gezicht smelt

Het kwik flirt vrijdag en zaterdag met de dertig graden. De hoge temperaturen zijn geen goede combinatie met make-up, maar met deze tips van Ines Borgonjon, senior make-up artist bij MAC Cosmetics, blijven je mascara, lippenstift en fond de teint wel een hele dag mooi zitten.

De gouden regel is simpel: kies voor longwear- en waterproofproducten, want die werken waterafstotend en voorkomen dus ook dat zweet je make-up doet wegsmelten. “Het is handig om steeds een primer aan te brengen en te eindigen met fixing spray. Deze helpen om je make-up nog beter vast te houden. Let erop dat er in beide producten spf verwerkt zit, dan ben je tegen zonnestralen beschermd”, zegt Ines.

“Een kleine flacon van de fixing spray kan mee in je handtas. Je kunt er zowel mee retoucheren indien nodig. Stel: je wimperlijntje kan strakker. Veeg met je vinger in de gewenste richting en het blijft mooi zitten.”

Als je geplaagd wordt door zweet, kun je vloeipapier of blot paper in je handtas voorzien. Dep op de bezwete zones en de talg zal geabsorbeerd worden, waardoor je gezicht matter wordt. Tip: shiny op de juiste plaatsen (denk wenkbrauwbot, jukbeenderen en topje van de neus) mag.

Wil je de hele dag perfect gestifte lippen - onder en zonder mondmasker? Dan is een oogschaduwborsteltje (dat je niet meer nodig hebt om oogschaduw aan te brengen) je beste hulpmiddel. “Dep er een lippenstift naar keuze mee op je lippen. Dan krijg je een stain, die een hele dag goed blijft zitten. Een tip voor zachte lippen: smeer ze ’s avonds rijkelijk in met lipconditioner. Laat het product de hele nacht inwerken en ’s morgens heb je een gladde basis.”

En een laatste tip: gebruik tijdens het ontschminken een make-upremover op basis van olie. Dan komen de waterproof producten er makkelijker af.

Shopping

matifiërend papier - Chanel - 32 euro via DeBijenkorf.be

waterproof mascara - Givenchy - 33 euro

waterproof lipliner - Lancôme - 24,50 euro

waterproof setting poeder - Urban Decay - 37,90 euro via IciParisXL

oogschaduwkwastje - Close - 14,90 eruo via PlanetParfum.com

fixing spray - MAC Cosmetics - 20,50 euro

*Dit artikel verscheen eerder op 25/07/2019