Intussen zien de foorkramers zwarte sneeuw. Kermissen mogen in principe doorgaan, maar steeds meer burgemeesters durven het risico niet nemen. Kermis na kermis wordt geannuleerd, terwijl het nu het hoogseizoen is. Het onbegrip bij de foorkramers is groot. Zeker nu markten en pretparken wel open mogen. Voor de meesten wordt 2020 een jaar zonder inkomsten. De toekomst oogt somber.