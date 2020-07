Oostendse stranden vandaag zo goed als volzet

De drie centrumstranden in Oostende zijn met meer dan 13.000 reservaties op vrijdag zo goed als volzet. De stad verwachtte een druk weekend en voerde voor de drie centrumstranden een reservatiesysteem in, met name van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Per dag zijn op de drie stranden in totaal 15.000 mensen toegelaten. Stad Oostende roept mensen op hun bezoek goed te plannen en meteen naar de andere, minder drukke stranden te komen in de badstad.