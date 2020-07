Hasselt -

Het Hasselts Toneel schrapt alle voorstellingen die dit jaar nog gepland waren. De Coronacrisis ligt aan de oorzaak van deze beslissing. “We vinden dit uiteraard jammer maar we kunnen gewoon niet anders. En we hopen uiteraard dat we in 2021 opnieuw op de afspraak zullen zijn in onze vertrouwde omgeving van Zaal Centrum op het Hollandsveld”, klinkt het.