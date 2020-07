Kleine Franse rittenkoers pakt vanaf zaterdag uit met een rist vedetten: Team Ineos komt af met een echt sterrenteam

De 44e editie van La Route d’Occitanie, vroeger bekend als La Dépêche du Midi, mag zich zaterdag opmaken voor een sterrenparade. Team Ineos vaardigt Chris Froome en Egan Bernal af in Frankrijk, Astana komt met Miguel Angel Lopez aan de start en verder zijn ook Richie Porte, Romain Bardet en Thibaut Pinot van de partij.

De voorbije twee edities bracht Alejandro Valverde op zijn naam, maar de tegenstand was nooit echt heel groot in de kleinere Franse rittenkoers (2.1). De wereldkampioen van Innsbruck koerst momenteel in de Ronde van Burgos en is er niet bij in Frankrijk, wel van de partij is een stevig blok van Team Ineos. Zowel Chris Froome, als Egan Bernal staan aan de start en zij krijgen de steun van Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov en Dylan van Baarle.

Voor veel klassementsrenners is deze wedstrijd een uitgelezen kans om zich voor te bereiden op de Tour de France. Ook Thibaut Pinot, Romain Bardet, Richie Porte en enkele anderen zijn van de partij en willen weten waar ze staan na weken trainingsarbeid.

De rittenkoers omvat vier etappes en start zaterdag met een heuvelrit waarbij een kleine 2.500 hoogtemeters moeten overwonnen worden en telt met de Col d’Hôpital, 8,7 km aan 5,2% en de Col des Très Vents, 3,6 km, over 6,7%, twee belangrijke beklimmingen. Ook de tweede rit bevat veel hoogtemeters, zo’n 2.050 meter. Op de derde dag staat de zwaarste rit op het programma. De etappe telt 163,5 km en het peloton moet 4.000 hoogtemeters overwinnen. Onderweg liggen de Port de Balès, de Col de Peyresourde en de finish ligt op de Col de Beyrède, 10,9 km aan 7,2%. Wellicht wordt het klassement hier in z’n plooi gelegd. Eindigen doen de renners dinsdag met een heuvelrit met zo’n 2.100 hoogtemeters en een finish op een heuveltje van 1,6 km aan 7,1%.

Foto: Photo News

Weinig Belgen

Egan Bernal vloog een weekje geleden terug van Colombia naar Europa. In zijn thuisland trainde hij heel wat uren bergop. In de Pyreneeën kan hij zich een eerste keer uitleven op Europese bodem en het kopmanschap bij Ineos kracht bij zetten, maar ongetwijfeld zal ook Chris Froome zich een eerste keer willen testen. Het belooft alvast een spannende strijd binnen dit team en ook het gevecht om de eindzege met Pinot, Bardet en andere klimgeiten zal voor spektakel zorgen.

Veel Belgen zijn er niet van de partij in Frankrijk, Circus Wanty-Gobert vaardigt met Aimé De Gendt één landgenoot af. Verder start ook nog Kenneth Vanbilsen voor Cofidis, Guillaume Van Keirsbulck voor CCC, Mathias De Witte en Emiel Vermeulen voor Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole en Jens Debusschere en Frederik Backaert voor B&B Hotels-Vital Concept.