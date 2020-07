En zo is het een zomer vol grenzen en irritaties. Wat nu? “Wees gerust, de psychiater vindt het ook lastig”

Voelt u het ook? Die irritatie? Over de mensen die ook nu nog de regels niet volgen? Over de ministers die niet konden voorkomen dat de cijfers weer stijgen en ons daarom maar doen terugplooien op onze bubbel? Over de belerende vingertjes van wie het beter denkt te weten? Of over een beetje van dat alles? Die reactie is perfect normaal, zegt psychiater Dirk De Wachter. “Deze zomer wordt een straffe anekdote voor uw kinderen en kleinkinderen.”