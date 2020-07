Jeffrey Epstein stuurde mail aan Ghislaine Maxwell: “Je deed helemaal niets verkeerd”

Een rechter in New York heeft geoordeeld dat een reeks documenten vrijgegeven moet worden in de zaak rond Ghislaine Maxwell. De documenten dateren uit de periode 2005 toen Virginia Ciuffre een zaak aanspande tegen miljardair Jeffrey Epstein. Opvallend: in een e-mail aan Maxwell zegt Epstein dat zij niets verkeerd deed. “Gedraag je er ook naar en hou je hoofd omhoog”, schrijft hij.