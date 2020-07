NBA. LeBron James knielt en is dan de grote held in thriller, eerste besmette speler scoort eerste punten bij herstart

Wedstrijd één van de herstart in de NBA. Wedstrijd één waarin LeBron James uitblinkt. ‘The King’ stuwde de Lakers samen met Anthony Davis voorbij de stadsrivalen, de Clippers.

Voor de wedstrijd in de bubbel in Orlando begon, gingen alle spelers en coaches op hun knieën zitten tijdens het Amerikaanse volkslied om hun steun te tonen voor de Black Lives Matter-beweging.

Daarna was het hard tegen hard, topper tegen topper. LeBron James en Anthony Davis tegen Kawhi Leonard en Paul George. Op het eind trokken de Lakers met 103-101 aan het langste eind. Met dank aan James, die de beslissende tweepunter op het bord zette.

LEBRON FOR THE WIN pic.twitter.com/nUBCHejw0T — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2020

James sloot af met 16 punten, 11 rebounds en 7 assists. Ploegmakker Anthony Davis met 34 punten, 8 rebounds en 4 assists. Bij de Clippers tekenden Leonard en George voor respectievelijk 28 en 30 punten. Met 50 op 64 zijn de LA Lakers het op één na beste team momenteel in de NBA. Milwaukee Bucks, dat het komende nacht tegen Boston Celtics opneemt, prijkt met 53 op 65 op de eerste plaats.

Gobert

De tweede partij van de “eerste speeldag” in Disney World bracht een 106-104-overwinning van de Utah Jazz tegen e New Orleans Pelicans. Rudy Gobert, de Franse internationaal van 2m16 die in maart als eerste NBA-speler met het coronavirus besmet geraakte, tekende voor een double-double met 14 punten en 12 rebounds. Maar nog opmerkelijker: Gobert scoorde de allereerste punten van de herstart van de NBA...

Het NBA-seizoen hervatte afgelopen nacht na een onderbreking van bijna vijf maanden. De top 22 (op 30) van de competitie op het moment van de stopzetting in maart neemt deel, dertien ploegen uit de Western Conference en negen uit de Eastern Conference. Alle teams spelen acht wedstrijden. De beste zestien werken vervolgens de play-offs af. Ten laatste 13 oktober moet de nieuwe kampioen gekroond zijn.