Profvoetballer Jelle Vossen (31) zette in 2009 zijn krabbel onder een contract bij Cercle Brugge en woont ondertussen al vijf jaar in Knokke-Heist. De voorbije jaren is de geboren en getogen Bilzenaar beetje bij beetje verliefd geworden op alles wat West-Vlaanderen te bieden heeft. En hij is gekomen om te blijven. “Na mijn voetbalcarrière blijf ik hier met mijn gezin wonen. Onze toekomst ligt hier.”