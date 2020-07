Als er pakweg volgend jaar een vaccin tegen Covid-19 beschikbaar is, bestaat de kans dat er niet genoeg spuiten en naalden zullen zijn om dat vaccin toe te dienen. Daarvoor waarschuwt de belangenorganisatie European Biosafety Network (EBN) vrijdag in De Morgen.

De vaccins tegen allerlei kinderziekten die we nu bij de apotheek kunnen kopen, zitten meestal kant en klaar in een spuitje. Maar of dat bij het langverwachte covidvaccin het geval zal zijn, is niet zeker ...