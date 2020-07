Mondmaskers verplicht op maandagmarkt vanaf 27 juli

Tessenderlo - Vanaf maandag 27 juli zijn mondmaskers verplicht op de openbare markt in Tessenderlo. Door zich aan alle veiligheidsmaatregelen te houden kunnen bezoekers met een gerust hart de marktkramen in de Kerkstraat, op de parking aan de Dekenij en op het marktplein bezoeken.

Bezoekers en marktkramers moeten de veiligheidsvoorschriften volgen. Het gemeentebestuur heeft vrijwilligers ingeschakeld om de naleving van de veiligheidsvoorschriften te kunnen garanderen.

Een fysieke afstand van 1,5 meter moet je altijd houden.

Een goede handhygiëne is belangrijk. Je moet je handen ontsmetten bij het binnengaan van de marktzone én bij elke marktkraam.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Er mogen slechts 390 personen tegelijk op de markt aanwezig zijn.

Aan de eet- of drankstanden op de markt mag je niets verbruiken, alleen afhalen.

Je kunt de markt op drie plaatsen binnengaan: aan de kruising van de Kerkstraat met de Rodeheide; naast het gemeentehuis; aan de ingang parking Dekenij (aan Oude Post).