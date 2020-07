Heidi Rakels is op alle twee even trots: haar olympische medaille in de sport en haar succes in de zakenwereld. In het judo won ze brons op de Spelen van Barcelona. In de business werd haar kindje Guardsquare vorig jaar gedeeltelijk overgenomen en investeerde overnemer Battery Ventures voor 29 miljoen dollar. Allebei topprestaties, maar allebei hebben ze een tol geëist.