Ibrahim Demirci (38) sinds maandag vermist

Kinrooi - De 38-jarige Ibrahim Demirci is sinds maandag vermist. Hij werd rond 19.30 uur nog opgemerkt aan een frietkot op de Venlosesteenweg in Kinrooi. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. Hij heeft medische zorgen nodig.

Ibrahim vertrok met een grijze Honda Prelude met nummerplaat 1-BET-166. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en mager gebouwd. Ibrahim heeft kort grijzend haar en een getaande huidskleur. Hij heeft de gewoonte om markeringen met een stift op zijn huid te maken. Meestal is hij in het zwart gekleed. Hij draagt vaak een zwarte doek rond zijn hoofd.

Wie Ibrahim zag of informatie heeft, wordt gevraagd de politie te bellen op het gratis nummer 0800-30.30.0