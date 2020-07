"Promotie is voor later. We willen eerst iets uitbouwen." Liam Manning, de nieuwe trainer van Lommel SK laat zich geen al te grote druk opleggen. De jonge Brit werd vandaag officieel voorgesteld bij de club uit 1B. Wanneer Lommel aan het seizoen begint, is nog een vraagteken. Vandaag won Waasland-Beveren opnieuw een rechtzaak tegen de Pro League waardoor de competitiestart in 1A en 1B, niet alleen door corona, in het gedrang komt.