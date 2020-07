Geert Molenberghs: “Er komt een derde golf. coronavirus gaat niet weg voor zomer van 2021"

Als u voor nu tot de zomer van 2021 grote plannen hebt gemaakt, dan stelt u die best uit. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs. We moeten realistisch zijn, klinkt het. Ook de derde coronagolf zal er komen. En dat terwijl we nog maar pas aan de tweede begonnen zijn. Hij pleit ervoor om de curve feller te laten afzwakken en naar 0 besmettingen te gaan, want anders zal het coronavirus ons leven blijven verpesten. En zolang moeten onze sociale contacten op een laag pitje blijven. Hoe jammer dat ook is.”