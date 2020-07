Aantal besmettingen in Italië stijgt weer snel, noodtoestand verlengd tot 15 oktober

In Italië neemt het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus snel toe, zo heeft het persbureau Ansa donderdag op gezag van het ministerie van Volksgezondheid gemeld.

In de laatste 24 uur zijn 386 nieuwe infecties vastgesteld, tegen 289 woensdag.

Er zijn op een etmaal drie patiënten aan COVId-19 overleden, tegen zes woensdag. De longziekte heeft op het schiereiland al aan 35.132 mensen het leven gekost.

Noodtoestand

De italiaanse regering heeft de noodtoestand ondertussen ook verlengd tot 15 oktober. Dat moet de autoriteiten in staat stellen om een doeltreffende strijd tegen het coronavirus te voeren. Eerder had het parlement al groen licht gegeven voor zo’n verlenging. De noodtoestand is in Italië nu al bijna zes maanden van kracht en had eigenlijk op vrijdag 31 juli moeten aflopen.

De laatste maanden gebruikte premier Conte de speciale bevoegdheden die de noodtoestand hem geeft om lockdownmaatregelen te nemen, zonder die aan het parlement voor te leggen. Italië werd in maart en april zwaar getroffen door het coronavirus. De laatste maanden is het aantal nieuwe besmettingen echter fel gedaald en de (extreem)rechtse partijen vinden daarom dat het parlement opnieuw betrokken moet worden bij belangrijke beslissingen.